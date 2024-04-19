Dışişleri Bakanlığı’nda uyarı: İran ve İsrail arasındaki gerilim kalıcı bir çatışma ortamı yaratabilir

İsrail ve İran arasındaki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “İsrail tarafından başlatılan hukuksuz saldırı sonrasında tırmanan gerilimin, kalıcı çatışmaya dönüşme riski var. Olayların yakından takipçisiyiz. Tarafları, daha büyük bir çatışma yaratacak hamleler yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öncelik Gazze olmalı

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, uluslararası toplumun dikkatini ve önceliğini Gazze’ye vermesi gerektiğini ve bölgedeki katliamın önüne geçilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Bakanlık, kalıcı barış ortamının sağlanması için de Filistin Devleti’nin kurulması gerekliliğine dikkat çekti.