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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından İrana gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Bu saldırının uluslararası barış ve güvenliğe önemli zararlar verebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamanın Detayları

Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bu eylemin bölgedeki tansiyonu artıracağının altını çizdi. Saldırının insan hayatına ve uluslararası ilişkilerdeki dengeye olan olumsuz etkilerine vurgu yapıldı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Ayrıca, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edildi. Türkiye, tüm ülkeleri barışçıl çözüm yöntemlerine yönelmeye davet etti.

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