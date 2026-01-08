Van'da İleri Düzey Aort Diseksiyon Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ileri düzey tip aort diseksiyon ameliyatıyla 74 yaşındaki Murat Ekin hayata döndü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:32
74 yaşındaki hasta tek seansta yapılan kompleks operasyonla hayata tutundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri düzey cerrahi gerektiren tip bir aort diseksiyon ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da yaşayan ve Siirt ziyareti sonrası rahatsızlanan 6 çocuk babası Murat Ekin (74), ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde tip A aort diseksiyon tespit edilen hasta, acil cerrahi operasyona alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibi, son derece kompleks bir girişimle tek seansta aort damarıyla birlikte her iki şah damarı ve kol damarı değişimini uyguladı. Operasyon planlandığı şekilde tamamlandı ve hasta ameliyat sonrası izleme alındı.

Op. Dr. Murat Sezgin, hastanın 112 aracılığıyla cumartesi günü kabul edildiğini ve pazar günü acil cerrahiye alındığını belirtti. Sezgin, ameliyatın kalp ve damar cerrahisi alanındaki en zor girişimlerden biri olduğunu vurgulayarak, hastanın ameliyatın 4. gününde bilinci açık, mobilize olabildiği ve oral beslenmesinin mevcut olduğunu söyledi. Hasta serviste yakın takip altında tutuluyor.

Sezgin, bu tür kliniklerde erken müdahalenin önemine dikkat çekti: Bu tür hastalıklarla başvuran hastaların yaklaşık yüzde 80'i hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmekte, hastaneye ulaşabilen olgularda ise mortalite oranlarının yüzde 50 ve üzeri olduğunu aktardı. Merkezde bu operasyonun ikinci kez başarıyla gerçekleştirildiğini, ilk hastanın sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ve bu vakada daha da kompleks bir ameliyat uygulandığını ifade etti.

Bu başarıların ardından Op. Dr. Sezgin, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet vermek amacıyla Aort Cerrahi Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 74 yaşındaki Murat Ekin ise operasyona katılan Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibine teşekkür etti.

