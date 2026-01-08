Sivas Belediyesi ile Baro Arasında Adli Yardım Protokolü — 3 Milyon TL Destek

Sivas Belediyesi ile Sivas Barosu adli yardım protokolü imzaladı; Belediye, Adli Yardım Bürosu üzerinden hizmetlere 3 milyon TL destek verecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:55
Protokol ve Destek

Sivas Belediyesi ile Sivas Barosu arasında adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim tarafından hayata geçirildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında, adli yardım hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Belediye, Baro bünyesinde faaliyet gösteren Adli Yardım Bürosu aracılığıyla yürütülecek hizmetler için 3 milyon TL destek sağlayacak.

Başkanların Açıklamaları

Dr. Adem Uzun imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"İmzaladığımız protokol ile maddi durumu yetersiz olan hemşehrilerimize adli yardım desteği konusunda Baromuza katkı sağlayacağız. Hâlihazırda, avukat tutamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Baromuz üzerinden destek sağlanıyor. Biz de bu protokolle bu desteğin kapsamını ve oranını artırmış oluyoruz. Böylece çok daha fazla dar gelirli hemşehrimizin adli yardım alabilmesini Sivas Belediyesi olarak desteklemiş oluyoruz. Bu çalışma, Sivas Belediyesi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Avukatlık Kanunu, Belediye Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği yönetmeliğinde, belediyelerin bu tür destekleri sağlayabileceğine dair hükümler yer almaktadır. Baro Başkanımız da hemşehrilerimizin bu konuda zorluk yaşadığını ifade ederek bizden destek talep etti. Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirdik ve meclis kararıyla protokole dökmüş olduk. Bu çalışmamızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Av. Fatih Sevim ise projeye ilişkin şunları söyledi:

"Sivas Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak. Hem Sivas halkı hem de avukatlarımız için büyük önem taşıyor. Yaşanan süreçte birçok vatandaşımız, özellikle yargı harçları ve artan vekâlet ücretleri nedeniyle yargı yoluna başvuramıyor. Bu noktada, Belediyenin görevinin sadece yol yapmak ve diğer altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını; adalete erişim konusunda da sorumluluk üstlendiğini göstermesi çok kıymetli. Bu anlamda Sivas Belediyesine bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Protokol, dar gelirli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı ve adli yardım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

