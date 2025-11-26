Diyabetin Dört Düşmanı: Göz, Kalp, Damar ve Sinir — Yıllık Tarama Şart

Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen anlattı

Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, diyabet hastalığında yıllık komplikasyon taramalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Doç. Dr. Özen, diyabete bağlı böbrek, göz, sinir sistemi ve kalp-damar hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Böbrek ve gözler de diyabetten olumsuz etkilenebilir. Diyabet halen tüm dünyada önlenebilir körlüğün en önemli nedenidir. Son dönem böbrek yetmezliğinin ve diyalizin çok önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden diyabet hastalığının yıllık komplikasyon taramalarının yapılmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki kan şekeri kontrolü bozulmaya başladığı andan itibaren küçük kan damarları olumsuz etkilenir. Yani aşikar diyabet ortaya çıkmadan bile kan şekeri yüksekliğine bağlı damar endotelinde hasar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolünün sağlanması önemli olduğu gibi her diyabet hastasının yıllık göz kontrollerinin yapılması, göz dibi kontrollerinin yapılması, iç hastalıkları uzmanı tarafından idrarda protein kaçağı olup olmadığına dair yıllık kontrollerin yapılması büyük önem taşıyor

Sinir uçlarında ortaya çıkan hasara bağlı uzuv kayıpları, yaralanmalar, his kayıpları görülebiliyor. Tüm bunların kontrol edilebilmesi için en azından yılda bir sefer diyabet hastalarının komplikasyon taramaları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Diyabet hastalarındaki ölümün en önemli nedeni kardiyovasküler olaylar. Diyabet hastalarında kalp krizi riski, inme riski genel popülasyona göre oldukça artıyor. Bu nedenle bu hastaların yıllık kardiyoloji muayenelerinin yapılması önemli ve kardiyovasküler hastalık riskini artıran kan şekeri yüksekliği dışındaki diğer tüm risk faktörleri önünde diyabet hastalarında çok yakın takip edilmesi gerektiğini biliyoruz ve bunu önemsiyoruz

Her hasta için bireyselleşmiş tedavi ve hedefler belirliyoruz. Hastalara önerimiz hekim uyarılarına dikkat etmeleri, düzenli kontrol yaptırmak. Daha sağlıklı bir toplum olabilmek için fiziksel aktiviteyi arttırmamız, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmemiz, işlenmiş gıdalardan uzak durmamız, bel çevresini ideal düzeye düşürmek obezite ile mücadele oldukça önemli

