Diyadin'de Minik Eller Toprağa Umut Ekti: Hacıhalit İlk ve Ortaokulu'nda Fidan Dikimi

Diyadin'de Minik Eller Toprağa Umut Ekti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Hacıhalit İlk ve Ortaokulu’nda, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak amacıyla anlamlı bir fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Okul Bahçesinde Bir Araya Geldiler

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak çevreye kalıcı bir iz bıraktı. Etkinlik, hem uygulamalı bir eğitim fırsatı sundu hem de öğrencilerin doğayla kurduğu bağı güçlendirdi.

Gözlemler ve Katılım

Etkinlik sırasında öğrenciler doğayı yakından tanıma ve birlikte üretme mutluluğunu yaşadı. Toprakla temasın ardından öğrencilerde çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk bilincinde artış gözlemlendi. Neşeli anların öne çıktığı çalışmada, çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Geleceğe Yeşil Bir Miras

Okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde tamamlanan fidan dikimi çalışmasında, dikilen fidanların öğrencilerle birlikte büyüyerek gelecek nesillere yeşil bir miras bırakması hedefleniyor.

