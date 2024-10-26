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Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Yatırımlar

Bakan Yumaklı, Diyadin'deki tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde istihdam ve üretim hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:33
Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Yatırımlar

Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde Yatırımlar Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı il sınırları içerisinde bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, söz konusu bölgenin 1300 dekarlık alanı ile tamamlandığında, kadın istihdamının %75’ini oluşturacağı ve toplamda 1500 kişilik bir istihdam olanağı sunabileceğini belirtti.

Yatırımların Önemi

Ağrı'daki incelemeleri sırasında Bakan Yumaklı, Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile birlikte bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Jeotermal kaynaklardan faydalanarak yetiştirilen domateslerin bulunduğu serayı gezdi.

Yumaklı, Türkiye genelinde 42 ilde toplam 61 organize tarım bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, bu bölgelerin yatırım sürecinin hızlandırıldığını söyledi. Bu tarım bölgelerinin 21’inin bitkisel, 20’sinin hayvansal ve bir tanesinin ise su ürünleri ile ilgili olduğunu vurguladı. Ayrıca, temiz enerji kullanımının da önem kazandığı bir dönemde, bu bölgelerin üretim kapasitesinin kritik olduğunun altını çizdi.

Hayvansal Üretim Verileri

Bakan Yumaklı, hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan bulunduğunu söyledi. Ayrıca, bitkisel üretimle ilgili organize tarım bölgelerinde 374 dekarlık sera alanında yıllık olarak 11 bin ton domates ve çilek üretimi yapıldığını duyurdu.

Geleceğe Dönük Hedefler

Yumaklı, projelerin maliyetinin yaklaşık 475 milyon TL olduğunu ve ilk iki aşamanın 2025 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. Yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Diyadin bölgesinde ortaya konulacak olan çalışmalar, ülkemizin her bölgesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Farklı yerlerde de organize tarım bölgeleri hakkında müjdeler vermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, bu yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

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