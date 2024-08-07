Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı ile Bir Araya Geldi

Diyanet Başkanı Ali Erbaş ve Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç'le Önemli Görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile bir toplantı gerçekleştirerek iki ülke ilişkilerinin gelişmesi üzerine konuştu. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sırbistan'da Müslüman bir bakanın bulunması, ilişkilerimizi hızlandırabilir," dedi.

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Güçlü Bağlar

Erbaş, Türkiye ile Sırbistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, bu ilişkilere daha fazla odaklanmanın önemine vurgu yaptı. "Özellikle eğitim alanında, burada yaşayan Müslüman gençlerin Türkiye'de din eğitimi almalarında Sayın Bakan'ın katkıları büyük olacaktır," şeklinde konuştu.

Eğitim Konusundaki İş Birliği

Bakan Zukorliç, Türkiye'deki eğitimin kalitesine dikkat çekerek Sırbistan'dan gelen öğrencilere Türk eğitim sisteminin sunacağı fırsatların altını çizdi. "Sırbistan'dan gelen öğrenciler için Türkiye'de eğitim almak hayati bir önem taşımaktadır," ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir araya geldi.