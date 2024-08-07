Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı ile Bir Araya Geldi

Ali Erbaş ve Usame Zukorliç, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:16
Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı ile Bir Araya Geldi

Diyanet Başkanı Ali Erbaş ve Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç'le Önemli Görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile bir toplantı gerçekleştirerek iki ülke ilişkilerinin gelişmesi üzerine konuştu. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sırbistan'da Müslüman bir bakanın bulunması, ilişkilerimizi hızlandırabilir," dedi.

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Güçlü Bağlar

Erbaş, Türkiye ile Sırbistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, bu ilişkilere daha fazla odaklanmanın önemine vurgu yaptı. "Özellikle eğitim alanında, burada yaşayan Müslüman gençlerin Türkiye'de din eğitimi almalarında Sayın Bakan'ın katkıları büyük olacaktır," şeklinde konuştu.

Eğitim Konusundaki İş Birliği

Bakan Zukorliç, Türkiye'deki eğitimin kalitesine dikkat çekerek Sırbistan'dan gelen öğrencilere Türk eğitim sisteminin sunacağı fırsatların altını çizdi. "Sırbistan'dan gelen öğrenciler için Türkiye'de eğitim almak hayati bir önem taşımaktadır," ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda), Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç (solda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak