Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Kur'an Kursu Temelini Attı

Diyanet İşleri Başkanından Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun temel atma töreninde önemli mesajlar verdi.

Medeniyetimizin Temel Taşları: İlim ve İrfan

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Medreseler ve Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır," şeklinde ifadeler kullandı.

İlk Öğrenim Yuva

Erbaş, bu eğitim yuvasının hem öğrenenler hem de öğretenler için bir aydınlanma kaynağı olacağını belirtti. “Kur'an-ı Kerim'in öğrenildiği ve öğretildiği bir eğitim merkezi, ilim irfan yuvasının temeli atılıyor,” diye ekledi.

Cami ve Kur'an Kurslarında Sürekli Eğitim Vurgusu

Başkan Erbaş, vatandaşlara camilerde ilim ve irfan eğitimi almaları çağrısında bulundu: “Zamanınızın bir kısmını camilerde değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyor.”

Eğitim İstatistikleri

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "7'den 70'e" yaklaşımını vurgulayarak, 2023-2024 eğitim döneminde 4-6 yaş grubu için 250 bin çocuğun eğitim aldığını, toplamda ise 1,5 milyon mezun verdiklerini ifade etti.

Hedef: Kur'an'ı Anlamak ve Yaşamak

Erbaş, hafızlık kurslarında 85 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtirken şu hedefi de dile getirdi: "Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olmaları için çeşitli programlar yapıyoruz. Nihai hedefimiz Kur'an'ı bilmeyenlerin öğrenmesi, öğrenenlerin okuması, okuyanların anlaması ve anlayanların yaşamasıdır," dedi.

Temel Atma Töreni ve Katılımcılar

Konuşmanın ardından, Ali Erbaş ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile birlikte yapılan buton basma işlemiyle 120 öğrenci kapasiteli Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun temeli atıldı. Tören öncesinde ise Erbaş, Vali Dallı'yı makamında ziyaret etti.