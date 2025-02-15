Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muhammed Emin Saraç İçin Hatmi Şerif Programına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hatmi Şerif Programına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katıldı.

Programda, Saraç için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi. Konuşmasına programda katılanlara hitap eden Erbaş, İslam medeniyetinin ilim medeniyeti olduğunu vurguladı.

Erbaş, "İlk inen ayetin medeniyetimizin temelini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz, 'Oku' diye başlıyor. Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, kalemden bahsediyor. Nüzul sırasına baktığımızda, ikinci inen sureye baktığımızda Kalem Suresi olduğunu görüyoruz. Kaleme yemin ederek başlıyor Rabbimiz. Dolayısıyla medeniyetimiz ilim üzerine kurulmuştur." diye belirtti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden hemen sonra Mescid-i Nebevi'de Suffe'yi kurduğu ve burada birçok talebe yetiştirdiğini hatırlatan Erbaş, "Yetiştirilen talebelerin her biri alim oldu. Medine'nin uzak yerlerine gittiler, medreseler, mektepler kurdular, Anadolu'yu aydınlattılar. Peygamber Efendimizin vefatından 6 sene sonra Anadolu'da ezanlar okunmaya başlandı ve bugün devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katılarak konuşma yaptı.