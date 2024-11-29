Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze İçin Uluslararası Zirvede Seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, dünyanın kan gölüne dönmesini isteyen siyonist Hristiyanların desteği ve 2 milyara yakın Müslümanın duyarsızlığının, yaşanan zulmü mümkün kıldığını ifade etti.

Dünyada Kötülüğe Yardımlaşanlar Artıyor

Erbaş, konuşmasında şunları belirtti: "Dünyada kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşanların, iyilikte yardımlaşanlardan daha fazla olduğunu" dile getirdi. Gazze ve Filistin’in bu durumun en açık örnekleri arasında yer aldığını vurgulayan Erbaş, siyonist Hristiyan ve Yahudi grupların, mazlum insanlara yönelik bombardımanlarını eleştirdi.

Tarihin Kötülükle Dolu Sayfaları

Filistin'deki 76 yıllık zulümlere de değinen Erbaş, "7 Ekim" tarihini hatırlatarak, bu tarihten önce de yaşanan katliamları unutmamak gerektiğini söyledi. Gazze'de yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren Erbaş, "76 yıldır devam eden bu zulüm, 21. yüzyılda medeni dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

“Empati Günü” Çağrısı

Erbaş, Hazreti Peygamber'in "Sizden biriniz, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin sayılmaz" sözlerine atıfta bulunarak, "İşte o empatinin kaynağını 14 asır önce Allah Resulü Efendimiz önümüze koymuş" dedi. Müslümanların bu empatiyi yaşamaları gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye Yardımlar Devam Ediyor

Erbaş, Gazze'ye yönelik yardım malzemeleri hakkında da bilgi vererek, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Gazze'ye 100 tır yardım malzemesi göndereceğiz" dedi. Al Khair Vakfı'nın da benzer şekilde 100 tır yardımı göndereceğini ifade etti.

Uluslararası Yardımcı Kuruluşlar Programda Yer Aldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da Gazze için uluslararası yardım kuruluşlarının destek sağlama çabalarını aktardı. Zirveye, Al Khair Vakfı Başkanı Imam Qassim Rashid Ahmad ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Samah Abdul Rahim Hamad da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da etkinlikte yer aldı.

Bu anlamlı zirve farklı oturumlarla devam ederken, insani yardımların ulaşması için tüm dünyaya çağrılar yapılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.