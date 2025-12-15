DOLAR
Tavas Belediyesi Fen İşleri'nden Yol, Durak ve Tesis Atağı

Tavas Belediyesi Fen İşleri ekipleri; yol onarımları, durak montajları, sosyal tesis tadilatları ve trafik güvenliği çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerinde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:38
Tavas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı

Tavas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen yol yapım ve onarım, sosyal tesis iyileştirmeleri ile trafik ve yaya güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların detaylarını Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaştı.

Mahalle Mahalle sürdürülen çalışmalarda öne çıkanlar

Derinkuyu Mahallesi: Kilit parke taşı (KPT) döşeme ve üst yapı yol çalışmaları tamamlandı.

Tekke Mahallesi: Bozulan yolların tamiratı yapıldı.

Damlacık Mahallesi: Yol kenarı bordür çalışması tamamlandı.

Akyar - Pınarlık yolu: Greyder ile tesviye çalışması gerçekleştirildi.

Medet Mahallesi: Yol aynası montajı yapılarak görüş güvenliği artırıldı.

Garipköy Mahallesi: Okul önü yaya güvenliği için trafik levhaları yerleştirildi.

Seki ve Yahşiler Mahalleleri: Yolcu duraklarının montajları tamamlandı. Yolcu durağı üretimleri belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.

Ulukent Mahallesi: Sosyal tesis alanında bulaşıkhane tadilatı tamamlanarak hizmete sunuldu; araç yükleme-indirme rampasının inşası tamamlandı.

Baharlar Mahallesi: Pazaryeri geliştirme ve tadilat çalışmaları kapsamında teknik ve tedarik hazırlıkları sürüyor; inşa süreci en kısa zamanda başlayacak.

Başkan Tatık'tan değerlendirme

Kadir Tatık, paylaşımında ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen yol düzenlemeleri, güvenlik uygulamaları, sosyal tesis iyileştirmeleri ve altyapı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti ve Tavas'ın her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

