Diyarbakır 2025: Turizmde 1,6 Milyon Ziyaretçi, Güvenlik ve Yatırım Raporu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 2025 yılına ilişkin yatırım, asayiş, güvenlik ve turizm verileri paylaşıldı.

Asayiş ve güvenlik verileri

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik açısından sorunlu bir il olmadığını vurgulayarak, 2024 yılında il genelinde 36 bin 65 asayiş olayı yaşandığını; bu rakamın 2025'te yüzde 13 azalarak 31 bin 470'e düştüğünü açıkladı. Tüm suçlarda ortalama olarak yüzde 12 düşüş sağlanırken, 'kasten öldürme' suçunda 2024'e göre yüzde 42 oranında artış görüldüğü belirtildi.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele

Zorluoğlu, emniyet ve jandarmanın terör örgütlerine karşı etkin mücadelesinin sürdüğünü belirterek, 2024'te gerçekleştirilen 6 bin 234 operasyonun, 2025'te yüzde 34 artışla 8 bin 374'e ulaştığını bildirdi. Bu operasyonlarda çok sayıda gözaltı yapıldığını; bazılarının tutuklandığını, bazılarının adli kontrolle serbest bırakıldığını sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla mücadelede 2024'te 4 bin 132 operasyon yapıldığını, 2025'te bu sayının yüzde 7 artarak devam ettiğini kaydeden Zorluoğlu, operasyonlarda 5,3 ton uyuşturucu madde, 305 bin adet uyuşturucu hap ile 46,5 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildiğini belirtti. Bu çerçevede 6 bin 643 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 899'u tutuklanmıştır. Zorluoğlu, bu yıl yalnızca tarlaları ekenlere değil, kamuoyunda 'baron' diye anılan kişilere yönelik de operasyonlar yapıldığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Trafik, sağlık yatırımları ve projeler

2024 yılında kentte trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu hatırlatan Zorluoğlu, 2025'te bu sayının yüzde 24 artışla 36'ya yükseldiğini bildirdi.

Şehir Hastanesi inşaatına ilişkin bilgiler veren Vali, projenin gerçekleşme oranının şu an itibarıyla yüzde 72 olduğunu; yaklaşık bin yatak kapasiteli olacak tesisin sağlık altyapısına güçlü katkı sunacağını söyledi. Hedef, projenin 2026 sonuna kadar tamamlanması ve 2027 başında hizmete alınması yönünde. Ayrıca ikinci bir şehir hastanesinin yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve milletvekilleri ile mutabakata varıldığı; ikinci hastanenin yer tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Silvan Barajı ve diğer yatırımlar

Silvan Barajı projesinde ciddi çalışmaların yürütüldüğünü belirten Zorluoğlu, projenin toplam yatırım bedelinin 300 milyar lira olduğunu söyledi.

Turizmdeki hareketlilik

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizmde önemli bir gelişim alanı olduğunu belirterek, 2025'in turizm açısından hareketli ve bereketli geçtiğini ifade etti. 2025 yılı içinde toplam 1,6 milyon ziyaretçi geldiğini; bu ziyaretçilerin tamamının ilde konaklamadığını, bazı ziyaretlerin günübirlik ve farklı amaçlara yönelik olduğunu açıkladı. Konaklayan ziyaretçiler arasında 622 bin yerli ve 46 bin yabancı olmak üzere yaklaşık 660 bin kişinin kaldığını; bunun dışında neredeyse 1 milyon kişinin günübirlik ziyaret, müze gezileri ve benzeri amaçlarla ilde bulunduğunu söyledi.

Altyapı ve ulaşım çalışmaları

Şehir içi trafikte artan yoğunluğa yönelik olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 3 milyar liralık bir ihale gerçekleştirdiğini, bu çalışmaların 2026 başında başlayacağını belirten Zorluoğlu; Diyarbakır'ın Elazığ ve Şanlıurfa istikametlerindeki tüm kavşakların elden geçirileceğini ve yeni nesil geometrik düzenlemelerle trafikte yaklaşık yüzde 30 iyileşme hedeflendiğini aktardı. Bu kapsamda Elazığ ve Şanlıurfa yollarının asfaltlarının yenilenmesi planlanıyor. Ayrıca Ergani'den gelen yolun Silvan'a bağlanacak ilk bölümünün yaklaşık 19 kilometrelik kesiminin yatırım programına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Toplantı katılımcıları

Valilikte yapılan toplantıya İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu katıldı.

DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU BAŞKANLIĞINDA YAPILAN "ASAYİŞ VE GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"NDA 2025 YILI YATIRIM VE ASAYİŞ RAKAMLARI PAYLAŞILDI.