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Diyarbakır Anneleri: Çocuklarımızı İstemeden Buradan Gitmeyeceğiz

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde süren eylemlerine 2094. günde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:25
Diyarbakır Anneleri: Çocuklarımızı İstemeden Buradan Gitmeyeceğiz

Diyarbakırlı Annelerin Mücadelesi Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde sürdürdükleri oturma eylemini 2094. günde devam ettiriyor. 3 Eylül 2019'da başlatılan bu eylem, ailelerin evlatlarını alma kararlılıklarını gösteriyor.

Anne Güzide Demir’in Çağrısı

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, “Çocuklarımız için burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz.” diyerek hislerini dile getirdi. Yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini ifade eden Demir, “10 senedir çocuğumdan ayrıyım, çok özledim. Bayram yaklaşıyor, gel çifte bayram yapalım oğlum.” şeklinde konuştu.

Diğer Anne Türkan Mutlu’nun Umudu

Anne Türkan Mutlu ise 11 yıldır kızı Ceylan'dan ayrı olduğunu belirterek, “İnşallah Kurban Bayramı'nda Ceylan'ıma kavuşurum. Kızımı alana kadar eylemi bırakmayacağım. Burası bana umut oldu. Ona olan özlemimi ifade edemiyorum.” dedi. Mutlu, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

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