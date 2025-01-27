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Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, çocukları için sürdürülen evlat nöbetinde kararlılıklarını ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:30
Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Evlat Nöbetinde Kararlılık Göstermeye Devam Ediyor

Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneler, kararlılıklarıyla dikkat çekiyor. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan eylem, 1974'üncü gününde de devam ediyor.

İlk Günkü Azimle Devam Ediyorlar

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır görmediği oğlu Aziz'i çok özlediğini dile getirdi. Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız. Çocuğuma hasret kaldım, onun yüzünü görmek, sesini duymak istiyorum. 9 yıldır evladımı görmedim. Oğlumu istiyorum," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Güçlerine Çağrıda Bulundular

Anne Güzide Demir'in yanı sıra, oğlu Mikail için Van'dan gelen baba Yusuf Erdinç de eylemine destek veriyor. Oğlunun üniversitede okuduğu sırada, 2015 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Erdinç, "Sonuna kadar bu eylemi sürdüreceğim. Evladım gelmezse hakkımı helal etmem. Gel kurban olayım, gel güvenlik güçlerimize teslim ol," dedi.

Evlat nöbetinde yer alan aileler, umut dolu bekleyişleriyle, çocuklarına kavuşma mücadelesini kararlılıkla sürdürüyorlar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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