Diyarbakır Bağlar'da İtfaiye Operasyonu: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı ve doğal yaşam ortamına bırakıldı; vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:36
Kısa sürede müdahale eden ekipler hayvanı güvenle indirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.

Olayı gören çevre sakinleri, kediye kendi imkanlarıyla yardımcı olamayınca durumu itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile kedinin bulunduğu bölüme yöneldi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu kedi kısa süre içinde mahsur kaldığı yerden alındı. Hayvan, müdahalenin ardından güvenli bir şekilde doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Çalışmayı izleyen vatandaşlar, görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

