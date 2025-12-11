DOLAR
Diyarbakır Bağlar'da Şahıs Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Bağlar'da ailesiyle tartışan şahıs evini ateşe verip çıktı; yangından 3 kişi dumandan etkilendi, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:27
Olayın Detayları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, ailesiyle tartışan bir şahıs evini ateşe verip dışarı çıktı. Yangın, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından 3 kişi dumandan etkilendi. Edinilen bilgilere göre yangının, ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı; şahsın çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi.

