Diyarbakır Bulvarı 3 Aralık’ta Trafiğe Kapatılacak

MARSU’nun "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında yatay geçiş çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek yatay geçiş ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle Diyarbakır Bulvarı belirli bir süre trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar, Artuklu ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen projenin yatay geçiş ana döşeme aşamasında, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Vefa Evleri Kavşağı arasındaki bulvar etabında yapılacak. Bulvar, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.

MARSU açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların belirlendiği belirtildi. Buna göre, Mardin’den Diyarbakır yönüne giden sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi yanındaki yolu, Diyarbakır’dan Mardin’e gelen sürücüler ise Vefa Evleri Kavşağı’nı alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, yönlendirmelere uymaları istendi. Yetkililer ayrıca, bölgede trafik akışının kontrollü sağlandığını ve çalışmalar süresince trafik düzenlemelerinin uygulanacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Vali Ozan Caddesi’nde de yatay geçişten ana boru döşeme çalışmalarının sürdüğü ve bu hatta da trafik akışının kontrollü şekilde yürütüldüğü hatırlatıldı.

