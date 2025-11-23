Diyarbakır Çüngüş'te Asırlık Kerpiç Evlerde Kartpostallık Renk Cümbüşü

Diyarbakır Çüngüş Atalar Mahallesi'ndeki asırlık kerpiç evler, sonbaharda ağaçların sararmasıyla kartpostallık renk cümbüşü oluşturdu; mahallede 150 hane bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:54
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi kırsal Atalar Mahallesindeki asırlık kerpiç evler, sonbaharın sararan ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

Mahalledeki tarihî dokunun öne çıkan özellikleri

Mahallede 150 hane yer alıyor. Kerpiç evlerin ömrü 500 yıla kadar çıkıyor ve bölgenin eski yerleşim dokusu, mevsimsel renk değişimleriyle dikkat çekiyor. Evlerin 10'da 2'sinin beton olduğu belirtiliyor.

Muhtar Zülküf Yiğitalp mahalle hakkında şunları söyledi: "Köyün ilkbaharı yeşil alan olduğu için daha güzel. Yaprak sarı olunca da daha farklı görünüm sağlıyor, renk tonu bu. 20 gün sonra yaprak bulamazsınız, bir kar yağdı mı her yer bembeyaza bürünecek. Evlerimiz eski evler olduğu için turistlerde geliyor"

Asırlık kerpiç evlerin çevresindeki ağaçların sonbahardaki sararması, Atalar Mahallesi'ne kartpostallık bir görünüm kazandırıyor ve bölge turizmi için ilgi çekici bir unsur haline geliyor.

