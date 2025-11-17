Diyarbakır'da 11 Yıllık Firari Cinayet Zanlısı E.A. Yakalandı

Diyarbakır’da JASAT ekiplerinin operasyonuyla 2014’ten beri 'kasten öldürme' suçundan aranan E.A., Sur ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:38
Diyarbakır'da 11 Yıllık Firari Cinayet Zanlısı E.A. Yakalandı

Diyarbakır'da 11 Yıllık Firari Cinayet Zanlısı E.A. Yakalandı

JASAT'ın planlı çalışması sonucu Sur'da düzenlenen operasyonda zanlı ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonla, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin planlı ve titiz çalışmaları sonucu, 2014 yılından itibaren 'kasten öldürme' suçundan aranan E.A. isimli şahıs, Sur ilçesinde icra edilen operasyonda ele geçirildi.

Yakalanan E.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 YILDIR ARANAN CİNAYET ZANLISI...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 YILDIR ARANAN CİNAYET ZANLISI YAKALANDI.

