Diyarbakır'da 11 Yıllık Firari Cinayet Zanlısı E.A. Yakalandı
JASAT'ın planlı çalışması sonucu Sur'da düzenlenen operasyonda zanlı ele geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonla, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin planlı ve titiz çalışmaları sonucu, 2014 yılından itibaren 'kasten öldürme' suçundan aranan E.A. isimli şahıs, Sur ilçesinde icra edilen operasyonda ele geçirildi.
Yakalanan E.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
