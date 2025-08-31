Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı

Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki H.C.K., babasına ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada silahın kazara ateş aldığı bildirildi.

Silahın ateş alması sonucu merminin isabet ettiği kuzeni Ş.K. (13) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ş.K., önce Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından durumu nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.