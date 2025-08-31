DOLAR
Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 13 yaşındaki H.C.K, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken kazara kuzeni Ş.K'yi yaraladı; yaralı hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:59
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki H.C.K., babasına ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada silahın kazara ateş aldığı bildirildi.

Silahın ateş alması sonucu merminin isabet ettiği kuzeni Ş.K. (13) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ş.K., önce Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından durumu nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

