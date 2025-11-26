Diyarbakır’da 14 Bin Metrekarelik Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar'da 14 bin metrekarelik tıbbi ve aromatik bitki bahçesi projesinin temelini attı; hedef üretim, eğitim ve kadın istihdamı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:24
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kampüsü içinde 14 bin metrekarelik alana tıbbi ve aromatik bitki bahçesi kurulması için temel atma töreni gerçekleştirdi. Proje kapsamında 14 farklı tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek.

Projenin kapsamı ve altyapısı

Kurulacak bahçe; eğitim, üretim, kurutma, depolama ve işleme alanlarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Tesiste ayrıca çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlar için özel eğitim alanları, yükseltilmiş bahçeler, seralar, derslikler ve uygulama bölümleri yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla kent ekonomisine katkı sağlanması ve bitki üretiminin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hedefler: İstihdam, eğitim ve sosyal katılım

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Hatun, temel atma töreninde projenin 14 dönümlük alanda 14 farklı bitki çeşidini kapsayacağını belirtti. Hatun, "Bazı bitkilerimizi iklim koşulları nedeniyle şimdi ekeceğiz, bir kısmının ekimi ise bahar döneminde yapılacak. Bu süreçte iyi bir AR-GE çalışması yürüttük. Türkiye’de ve dünya örneklerinde oldukça detaylı ve bilimsel bir araştırma gerçekleştirdik. 6 daire başkanlığımızın kolektif çalışmasıyla bugün buraya gelindi" dedi.

Hatun, projenin öncelikle bir istihdam alanı olacağını vurgulayarak, "özellikle kadınlar ile dezavantajlı engelli gruplar için çalışma imkânı sağlayacak" ifadesini kullandı ve alanın erişilebilirlik ayrıntılarının düşünüldüğünü belirtti.

Eğitim ve üretim modeli

Hatun, tesisin aynı zamanda bir okul işlevi göreceğini ifade ederek şunları söyledi: "Meslek edinmek isteyen kadınlar, dezavantajlı bireyler ve çiftçiler için eğitim verilecek. Çiftçiler için de bir öğrenim merkezi olacak. Tesiste destinasyon ünitesi, laboratuvar, eğitim salonu ve üretim alanı bulunacak. Üretim sürecinde pratik eğitimler verilerek laboratuvar ve destinasyon süreçlerinden nihai ürüne kadar tüm aşamaları kapsayan bir eğitim kapasitesi oluşturulacak."

Temel atma töreni ve ekim

Konuşmaların ardından toprağa 14 farklı bitkinin ekimi gerçekleştirildi. Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Hatun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

