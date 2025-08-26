DOLAR
Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Uyluk Kemiği Kırılan 74 Yaşındaki Hasta Sevk Edildi

Çüngüş'te düşüp uyluk kemiği kırılan 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, ambulans helikopterle Diyarbakır'a taşındı; Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:50
Çüngüş'te meydana gelen olayın ayrıntıları

Çüngüş ilçesinde dengesini kaybederek boş havuza düşen 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, yakınları tarafından ilk müdahale için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu sol bacağındaki uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilen Akmeşe'nin ileri tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter ile alınan Akmeşe, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin pistine getirildi. Burada 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır beklettiği ambulansa alınan hasta, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay, yerel sağlık ekiplerinin koordineli çalışması ve havadan ulaşım desteğiyle hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uyluk kemiği kırılan 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

