Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' İddiasıyla Doktor Tutuklandı

Diyarbakır'da Ameliyat Olacak Hastalardan 'Bıçak Parası' İddiası

Diyarbakır'da, ameliyat olacak hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görevli Doç. Dr. M.T.K. hakkında çeşitli şikayetler gündeme geldi.

Soruşturmanın Detayları

Bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası şahsi hesaplarına para talep edildiği yönündeki şikayetleri üzerine, savcılık gerekli işlemlere başladı. Yapılan incelemelerde, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda doktorun banka hesap hareketleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, hasta bilgileri ve para değerleri yazılı çok sayıda not kağıdı ile 3 ajandaya el konuldu.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adalete sevk edilen Doç. Dr. M.T.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklandı. Bu olay, sağlık sektöründe etik sorunların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.