Diyarbakır'da Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da Down Sendromu Günü Etkinliği

Diyarbakır'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından, Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikten Detaylar

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu ve farklı okullardan gelen down sendromlu öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okuyarak, şarkılar söyleyerek ve çeşitli gösteriler sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı Dr. Yağmur Güzel, özel gereksinimli bireylerin ruh sağlığı ve topluma kazandırılması üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı ürünler sergilendi. Öğrencilerin yaptığı resimler, el işleri ve çeşitli tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Farkındalık Amacı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Özel Eğitim İl Koordinatörü Suzan Alkan Işık, etkinliğin amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Işık, özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki yerini daha iyi anlamak, empati kurmak ve farkındalık yaratmak için "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Işık, bu kapsamda rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği içinde her ay farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. "Özel öğrencilerimiz için bu programlar büyük heyecan kaynağı. Kendilerini daha değerli ve ön planda hissediyorlar. Program akışında aktif olarak yer alıyorlar ki bu da onların özgüvenlerini artırıyor. Aynı zamanda velilerimiz için de önemli bir deneyim sunuyoruz," dedi. Programla katılımcılar, günlük sıkıntılarından uzaklaşarak eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.