Diyarbakır'da Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık etkinliği ile özel gereksinimli bireylere yönelik destek sağladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:09
Diyarbakır'da Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da Down Sendromu Günü Etkinliği

Diyarbakır'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından, Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikten Detaylar

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu ve farklı okullardan gelen down sendromlu öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okuyarak, şarkılar söyleyerek ve çeşitli gösteriler sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı Dr. Yağmur Güzel, özel gereksinimli bireylerin ruh sağlığı ve topluma kazandırılması üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı ürünler sergilendi. Öğrencilerin yaptığı resimler, el işleri ve çeşitli tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Farkındalık Amacı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Özel Eğitim İl Koordinatörü Suzan Alkan Işık, etkinliğin amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Işık, özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki yerini daha iyi anlamak, empati kurmak ve farkındalık yaratmak için "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Işık, bu kapsamda rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği içinde her ay farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. "Özel öğrencilerimiz için bu programlar büyük heyecan kaynağı. Kendilerini daha değerli ve ön planda hissediyorlar. Program akışında aktif olarak yer alıyorlar ki bu da onların özgüvenlerini artırıyor. Aynı zamanda velilerimiz için de önemli bir deneyim sunuyoruz," dedi. Programla katılımcılar, günlük sıkıntılarından uzaklaşarak eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi....

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi....

Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
3
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
4
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
5
İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti
6
Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 49,617'ye Ulaştı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!