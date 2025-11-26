Diyarbakır'da Dronla Kırmızı Işık Denetimi: Sürücüler Cezayı 'Kamera Şakası' Sandı

Diyarbakır'da dronla yapılan denetimde çok sayıda sürücü kırmızı ışık ihlalinden ceza aldı

İl Emniyet ekipleri dron destekli denetimlerle ihlalleri kayıt altına aldı

Diyarbakır merkezinde, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yürütülen dron destekli denetimlerde çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilerek ihlaller görüntülenip cezai işlem uygulandı. Kayıt altına alınan ihlallerin ardından ilgili sürücülere trafik cezaları düzenlendi.

Kontrol noktalarında işlem yapılan bazı sürücüler, kesilen cezayı 'kamera şakası' sandıklarını belirtti. Cezaya tepki gösteren sürücüler arasında bir öğretmen derse yetişmeye çalıştığını, bir veli ise çocuğunu okuldan alma gerekçesini savunma olarak öne sürdü.

Ayrıca denetimleri ve cezaları görüntüleyen habercilere de bazı sürücüler tepki gösterdi. Emniyet yetkilileri, dron ve diğer teknolojik yöntemlerle yapılan denetimlerin trafiğin düzenlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması açısından sürdürüleceğini bildirdi.

