Diyarbakır'da Dronla Kırmızı Işık Denetimi: Sürücüler Cezayı 'Kamera Şakası' Sandı

Diyarbakır'da dron destekli trafik denetiminde çok sayıda sürücü kırmızı ışık ihlaliyle yakalandı; bazıları cezayı 'kamera şakası' sanıp savunma getirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:39
Diyarbakır'da Dronla Kırmızı Işık Denetimi: Sürücüler Cezayı 'Kamera Şakası' Sandı

Diyarbakır'da dronla yapılan denetimde çok sayıda sürücü kırmızı ışık ihlalinden ceza aldı

İl Emniyet ekipleri dron destekli denetimlerle ihlalleri kayıt altına aldı

Diyarbakır merkezinde, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yürütülen dron destekli denetimlerde çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilerek ihlaller görüntülenip cezai işlem uygulandı. Kayıt altına alınan ihlallerin ardından ilgili sürücülere trafik cezaları düzenlendi.

Kontrol noktalarında işlem yapılan bazı sürücüler, kesilen cezayı 'kamera şakası' sandıklarını belirtti. Cezaya tepki gösteren sürücüler arasında bir öğretmen derse yetişmeye çalıştığını, bir veli ise çocuğunu okuldan alma gerekçesini savunma olarak öne sürdü.

Ayrıca denetimleri ve cezaları görüntüleyen habercilere de bazı sürücüler tepki gösterdi. Emniyet yetkilileri, dron ve diğer teknolojik yöntemlerle yapılan denetimlerin trafiğin düzenlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması açısından sürdürüleceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA, ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜNÜN "KIRMIZI IŞIK" İHLALİ, TRAFİK POLİSLERİNİN DRONLU DENETİMİNE...

DİYARBAKIR’DA, ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜNÜN "KIRMIZI IŞIK" İHLALİ, TRAFİK POLİSLERİNİN DRONLU DENETİMİNE TAKILDI. CEZA YİYEN SÜRÜCÜLERDEN BİRİSİ OLAYI KAMERA ŞAKASI SANDI. BİR ÖĞRETMEN DERSE YETİŞME, BİR VELİ İSE ÇOCUĞUNU OKULDAN ALMAYA YETİŞMEK İÇİN İHLAL YAPTIĞI SAVUNMASINDA BULUNDU.

DİYARBAKIR’DA, ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜNÜN "KIRMIZI IŞIK" İHLALİ, TRAFİK POLİSLERİNİN DRONLU DENETİMİNE...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama