Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü: ‘Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız’

Diyarbakır’da 3 Aralık etkinliğinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü, özel gereksinimli öğrenciler için 15 atölye ile farkındalık çalışması düzenledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:56
Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü: ‘Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız’

Diyarbakır’da "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı buluşma

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program, Koşuyolu Parkında bulunan Özel Çocuk Yaşam Merkezinde yapıldı. Etkinlikte, İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler hazır bulundu.

Etkinlik boyunca özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan 15 farklı atölyede hem eğitici hem de eğlenceli faaliyetler yürütüldü. Öğrenciler atölyelerde keyifli vakit geçirirken, katılımcılar arasında dayanışma ve destek ortamı güçlendirildi.

Programın amacı, toplumda farkındalığı artırmak ve engellilere yönelik kapsayıcı bir yaklaşımı desteklemek olarak açıklandı. Etkinlik, öğrencilerin atölye katılımları ve ailelerin destekleyici etkinliklere dahil olmasıyla tamamlandı.

DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA “FARKLIYIZ, HARİKAYIZ, ENGEL TANIMAYIZ” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?