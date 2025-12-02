Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü: ‘Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız’

Diyarbakır’da "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı buluşma

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program, Koşuyolu Parkında bulunan Özel Çocuk Yaşam Merkezinde yapıldı. Etkinlikte, İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler hazır bulundu.

Etkinlik boyunca özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan 15 farklı atölyede hem eğitici hem de eğlenceli faaliyetler yürütüldü. Öğrenciler atölyelerde keyifli vakit geçirirken, katılımcılar arasında dayanışma ve destek ortamı güçlendirildi.

Programın amacı, toplumda farkındalığı artırmak ve engellilere yönelik kapsayıcı bir yaklaşımı desteklemek olarak açıklandı. Etkinlik, öğrencilerin atölye katılımları ve ailelerin destekleyici etkinliklere dahil olmasıyla tamamlandı.

DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA “FARKLIYIZ, HARİKAYIZ, ENGEL TANIMAYIZ” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.