Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü: Gazi Yaşargil'de 'Prematüre Hatıra Ormanı' Dikildi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde program düzenledi; sunum, video gösterimi ve 'Prematüre Hatıra Ormanı' için fidan dikildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:37
Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü: Gazi Yaşargil'de 'Prematüre Hatıra Ormanı' Dikildi

Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü etkinliği

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadelelerini görünür kılmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

Katılımcılar ve açılış

Programa Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Gazi Yaşargil EAH Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sunumlar, şiir ve duygusal anlar

Diyarbakır Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Sıdıka Birgül Tezcan, prematüre bebeklere ve ailelerine ithafen bir şiir okudu. Ardından Doç. Dr. Nilüfer Okur prematüre doğumla ilgili farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelip verilen tedavilerle sağlığına kavuşan bebeklerin hastanedeki mücadele süreçlerini anlatan kısa bir video gösterildi; aileler duygusal anlar yaşadı. Yakın zamanda taburcu olan ve büyüme süreçlerini sağlıklı şekilde sürdüren prematüre bebekler etkinliğe davet edildi ve minik misafirlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

İl Sağlık Müdürü'nün vurguları

Uzm. Dr. Emre Asiltürk programda prematüre bakım hizmetlerinin bölgedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

‘’Diyarbakır’da dünyaya gelen her iki çocuktan biri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde takip ediliyor. Alanında yetkin, çok değerli hocalarımızın özverisiyle bölgemize güçlü ve nitelikli bir yenidoğan hizmeti sunuyoruz. Dünya Prematüre Günü, erken doğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesini görünür kılmak, ailelerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli bir gündür. Prematüre bebeklerimizin her bir adımı, hem sağlık çalışanlarımızın emeğini hem de ailelerimizin büyük sabrını temsil ediyor.'

Hatıra ormanı ve kapanış

Etkinliğin sonunda, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği kapsamında hastane bahçesinde oluşturulan Prematüre Hatıra Ormanı için fidanlar dikildi. Aileler ve sağlık çalışanlarının birlikte diktiği her fidan, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinin simgesi olarak toprağa verildi.

Program, Dünya Prematüre Günü'nün rengi olan mor balonların hep birlikte gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu. Mor balonlar, prematüre bebeklerin hayata tutunma umudunu ve ailelerin dayanışmasını simgeleyerek gökyüzüne yükseldi.

Duygusal ve farkındalık dolu etkinlik, prematüre bebeklerin mücadelesine dikkat çekmenin yanı sıra kurumlar arası iş birliğiyle Diyarbakır'da güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ KAPSAMINDA...

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ KAPSAMINDA ANLAMLI BİR PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler