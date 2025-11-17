Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü: Gazi Yaşargil'de 'Prematüre Hatıra Ormanı' Dikildi

Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü etkinliği

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadelelerini görünür kılmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

Katılımcılar ve açılış

Programa Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Gazi Yaşargil EAH Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sunumlar, şiir ve duygusal anlar

Diyarbakır Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Sıdıka Birgül Tezcan, prematüre bebeklere ve ailelerine ithafen bir şiir okudu. Ardından Doç. Dr. Nilüfer Okur prematüre doğumla ilgili farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelip verilen tedavilerle sağlığına kavuşan bebeklerin hastanedeki mücadele süreçlerini anlatan kısa bir video gösterildi; aileler duygusal anlar yaşadı. Yakın zamanda taburcu olan ve büyüme süreçlerini sağlıklı şekilde sürdüren prematüre bebekler etkinliğe davet edildi ve minik misafirlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

İl Sağlık Müdürü'nün vurguları

Uzm. Dr. Emre Asiltürk programda prematüre bakım hizmetlerinin bölgedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

‘’Diyarbakır’da dünyaya gelen her iki çocuktan biri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde takip ediliyor. Alanında yetkin, çok değerli hocalarımızın özverisiyle bölgemize güçlü ve nitelikli bir yenidoğan hizmeti sunuyoruz. Dünya Prematüre Günü, erken doğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesini görünür kılmak, ailelerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli bir gündür. Prematüre bebeklerimizin her bir adımı, hem sağlık çalışanlarımızın emeğini hem de ailelerimizin büyük sabrını temsil ediyor.'

Hatıra ormanı ve kapanış

Etkinliğin sonunda, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği kapsamında hastane bahçesinde oluşturulan Prematüre Hatıra Ormanı için fidanlar dikildi. Aileler ve sağlık çalışanlarının birlikte diktiği her fidan, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinin simgesi olarak toprağa verildi.

Program, Dünya Prematüre Günü'nün rengi olan mor balonların hep birlikte gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu. Mor balonlar, prematüre bebeklerin hayata tutunma umudunu ve ailelerin dayanışmasını simgeleyerek gökyüzüne yükseldi.

Duygusal ve farkındalık dolu etkinlik, prematüre bebeklerin mücadelesine dikkat çekmenin yanı sıra kurumlar arası iş birliğiyle Diyarbakır'da güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

