Diyarbakır'da İş Yerinde Sobadan Patlama Anı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Diyarbakır'da bir iş yerinde sobada meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:48
Diyarbakır'da İş Yerinde Sobadan Patlama Anı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'nde, bir oto elektrik tamir iş yerinde sobada meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Patlama sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşterilerin panik içerisinde kaçıştıkları, kayıtlarda açıkça görülüyor. Neyse ki, bu olayda yaralanan kimse olmadı.

Olayın sebebi olarak ise, hurdaya ayrılan ve sobaya atılan hava yastığı (airbag) parçası belirlendi. Olayı değerlendiren usta Şehmus Eryavuz, her sabah iş yerine geldiklerinde ısınmak için soba yaktıklarını ifade etti. Eryavuz, yakacak malzeme olarak odun ve kömürün yanı sıra bez ve karton gibi atıkları da kullandıklarını belirtti.

Eryavuz, yeni işe başlayan bir çırak tarafından sobaya atılan hurdaya ayrılan airbag'in neden olduğunu düşündükleri patlamanın yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleştiğini dile getirdi. "Patlamanın sesi yüksekti. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Patlama sırasında can havliyle kaçtık." dedi.

Usta Eryavuz, sobayı kontrol ettiğinde hurdaya ayrılmış airbag parçasını gördüğünü ve airbag'in hasarlı olduğunu ifade ederek, "Demek ikinci kademesi patlamamış." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş...

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş yerinde yakılan sobada patlama meydana geldi. Patlamaya, hurdaya atılan airbag parçasının neden olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş...

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş yerinde yakılan sobada patlama meydana geldi. Patlamaya, hurdaya atılan airbag parçasının neden olduğu tespit edildi.

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