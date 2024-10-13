Diyarbakır'da İzinsiz Mitinge Polis Müdahalesi

Diyarbakır'da İzin Verilmeyen Miting

Diyarbakır'da, DEM Parti tarafından planlanan izinsiz miting, polis müdahalesiyle engellendi. Miting öncesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Mitingin Hazırlıkları ve Müdahale

Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting için, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve bazı milletvekilleri ile birlikte grup, Ofis Semti'nde toplandı.

Polis, katılımcılara kentte açık alanlarda yapılacak tüm eylemlerin 5 gün süreyle yasaklandığını hatırlattı.

Görüşmeler Sonrası İzin

Polis ve partililer arasında yapılan görüşmeler neticesinde grubun sadece basın açıklaması yapmasına izin verildi.

Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklaması sırasında bazı ifadeleri nedeniyle polis uyarısı aldı. Tuncer Bakırhan ise bu duruma tepki gösterdi. Polis, görevlerini yerine getirdiklerini belirten bir anons yaptı ve grup dağıldı.

Valilik Açıklama Yaptı

Diyarbakır Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, "Mitingin, kamu düzenini bozabileceği nedeniyle yasaklandığını" bildirdi. Ayrıca, yasaklama kararına uymayarak eylem yapan 1500 kişilik gruptan 6 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, "Bu eylem sırasında suç teşkil eden ifadeler kullanan kişiler hakkında da adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valilik, ilgili suç unsurlarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.