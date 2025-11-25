Diyarbakır'da Kadınlar 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' Atölyesinde Doğal Şifa Öğrendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde kadınlar tarçın, zencefil, zerdeçal ve bal ile doğal şifa karışımları hazırlamayı teori ve uygulamayla öğrendi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:16
Diyarbakır'da Kadınlar 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' Atölyesinde Doğal Şifa Öğrendi

Diyarbakır'da Kadınlar 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' Atölyesinde Doğal Şifa Öğrendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyeleri, kadın katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program, beş farklı kadın yaşam merkezinde kadınların bilgi ve üretim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitim içeriği ve hedef

Atölyelerde tarçın, zencefil, zerdeçal ve bal gibi yüzyıllardır şifa kaynağı sayılan ürünlerin kullanım alanları, insan sağlığına etkileri ve doğru tüketim yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor. Katılımcıların bitkilerin kültürel geçmişine dair merak ettiği sorular da ayrıntılı şekilde yanıtlanıyor.

Uygulama: Geleneksel karışım pişirildi

Lalebey Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyenin en ilgi çeken bölümü uygulama kısmı oldu. Kadın yaşam merkezinin avlusunda yakılan ateş üzerinde büyük bir kazanda süt kaynatılarak, tariflerde sıkça kullanılan baharatlarla doğal ve besleyici bir karışım hazırlandı. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve balın birleşiminden oluşan bu geleneksel içecek, hem lezzeti hem de şifa potansiyeliyle beğeni topladı.

Katılımcılar hazırlık sürecinde üretim deneyimi yaşadı, hazırlanan içecekleri tatma fırsatı buldu ve atölye dayanışma içinde üretim yapmaları için zemin oluşturdu.

Devam eden eğitimler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyesinde bitkilerin yetiştirilmesi, saklanması ve doğal karışımlar hazırlama gibi konularda bilgiler verilmeye devam edecek. Program, kadınların hem ekonomik hem de kültürel açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ ATÖLYELERİNE KATILAN KADINLAR, YÜZYILLARDIR ŞİFA KAYNAĞI OLARAK KABUL EDİLEN TARÇIN, ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE BAL GİBİ ÜRÜNLERİN KULLANIM ALANINI ÖĞRENDİ.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Ahmet Çolakbayrakdar: 8 Yılda Değişmeyen Gönülden Bağ
7
Ercan: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırıyoruz

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat