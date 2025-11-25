Diyarbakır'da Kadınlar 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' Atölyesinde Doğal Şifa Öğrendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyeleri, kadın katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program, beş farklı kadın yaşam merkezinde kadınların bilgi ve üretim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitim içeriği ve hedef

Atölyelerde tarçın, zencefil, zerdeçal ve bal gibi yüzyıllardır şifa kaynağı sayılan ürünlerin kullanım alanları, insan sağlığına etkileri ve doğru tüketim yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor. Katılımcıların bitkilerin kültürel geçmişine dair merak ettiği sorular da ayrıntılı şekilde yanıtlanıyor.

Uygulama: Geleneksel karışım pişirildi

Lalebey Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyenin en ilgi çeken bölümü uygulama kısmı oldu. Kadın yaşam merkezinin avlusunda yakılan ateş üzerinde büyük bir kazanda süt kaynatılarak, tariflerde sıkça kullanılan baharatlarla doğal ve besleyici bir karışım hazırlandı. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve balın birleşiminden oluşan bu geleneksel içecek, hem lezzeti hem de şifa potansiyeliyle beğeni topladı.

Katılımcılar hazırlık sürecinde üretim deneyimi yaşadı, hazırlanan içecekleri tatma fırsatı buldu ve atölye dayanışma içinde üretim yapmaları için zemin oluşturdu.

Devam eden eğitimler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyesinde bitkilerin yetiştirilmesi, saklanması ve doğal karışımlar hazırlama gibi konularda bilgiler verilmeye devam edecek. Program, kadınların hem ekonomik hem de kültürel açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

