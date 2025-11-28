Diyarbakır'da Kadınların El Emeği Halıları Avrupa'ya Satılıyor

Diyarbakır'da kadınların el emeği halıları Avrupa pazarında

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde kadınlar, el emeğiyle dokudukları halıları Avrupa ülkelerine satarak ekonomik gelir elde ediyor. Proje, hem geleneksel dokuma kültürünü yaşatıyor hem de bölge kadınlarının istihdamına katkı sunuyor.

Proje ve üretim

Bağlar Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen projede kadınlar, yaklaşık 15 yıldır halı dokuma atölyesinde üretim yapıyor. Atölyede bir araya gelen kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El emeği halılar, kalite ve tasarımlarıyla özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Usta öğretici Selbihan Taş:

"Sabah 08.00’de gelip, akşam 17.00’de çıkıyorlar. Burada ekonomik anlamda da ailelerine çok destek oluyorlar. Onlar için çok güzel bir iş imkanı. Okumayan öğrencilerin açıköğretime kayıtlarını yapıyoruz, eğitimlerini tamamlıyoruz. Onlar da usta öğretici olmaya hak kazanıyorlar. Meslek liselerini yazıyoruz, sanayiye gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyorlar. Çocuklarını da kendileriyle getiriyorlar. Burada çocuklarıyla zaman geçiriyorlar. Biz burada da gereken destekleri veriyoruz, gereken yardımları veriyoruz. Elimizden ne gelirse kaymakam beyin yardımıyla bu yolda devam ediyoruz. Burada halı dokumacılığı yapıyorlar. Kadınlar gelip burada meslek öğreniyorlar, halı dokuyorlar. Bu halılar burada dokunup, yurt dışına satışa sunuluyor"

Eğitim ve sosyal etkiler

Atölye, kadınlara mesleki eğitim sağlarken gençlerin sokaktan uzak tutulmasına da destek oluyor. Kurslar sayesinde kursiyerler tasarım ve dokuma teknikleri öğreniyor, bazıları usta öğretici olarak sertifika alıyor ve üretim zincirine dahil oluyor.

’’Burası bir eğitim yuvası. Bağlar gibi bir yerde çocuklar farklı yönlere çekiliyor. Biz de bu çocukların sokağa çıkmaması için burada ailelerin yanında daha güzel yerlere gelmek için eğitiyoruz. Sanat öğretiyoruz, meslek öğretiyoruz. Her bir kursiyerlerin önünde bir desen var. Her kursiyer kendi ayrı desenini işliyor. Burada portreler de yapılıyor, minyatür halılar da yapılıyor. Her türlü halı dokunuyor burada."

Kursiyer ve mahalle görüşleri

Kursiyer Nurşen Baz:

"Evimize katkı sağlamak için çalışmaya geliyoruz. Evdeki işlerimizi yaptıktan sonra boş zamanlarımızda buraya gelip para kazanıyoruz. 15 yıldan fazladır buradayız. Hocalarımız da bize her konuda yardımcı oluyor. Allah razı olsun, onlardan çok memnunuz. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Ev bütçesine katkı sağlıyor, ailemize destek olabiliyoruz"

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir:

"Aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yaptıkları her desen gerçekten hayata renk katıyor. Her bir desenin ayrı bir anlamı var. Çok güzel figürler, çok güzel motifler işliyorlar. Ellerine ve emeklerine sağlık. Selbihan Taş’ın mahallemize sunduğu bu güzel katkı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Mahallem ve kadınlarımız adına kendisine minnettarız. Kadınlarımıza iş imkanı sağlıyor. Ayrıca sokakta kalan ya da okula devam etmeyen gençlerimiz burada kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Meslek öğrenerek hayata daha güçlü tutunuyorlar"

Sonuç olarak, Muradiye Mahallesi'ndeki atölye, geleneksel dokuma sanatını yaşatırken kadınlara ekonomik kazanç ve gençlere güvenli bir öğrenme ortamı sunuyor; üretilen halılar ise yurt dışı pazarında talep görüyor.

