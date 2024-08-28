Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Psikososyal Destek Süreci

Diyarbakır'da Psikososyal Destek Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede yürütülen psikososyal destek çalışmalarını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

Bu açıklamalar, Narin'in kaybolmasının ardından yaşanan endişelerin azalmasına ve mahalle sakinlerinin destek almasına yardımcı olmayı hedefliyor.