Diyarbakır'da lüks Audi alevlere teslim oldu
Yenişehir'de park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Park halindeki Audi marka 34 GMR 250 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
