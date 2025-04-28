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Diyarbakır'da Masal Diyarı Çocuk Festivali Coşkusu

Diyarbakır'da 17 anaokulu öğrencisi Masal Diyarı Çocuk Festivali'nde tiyatro oyunlarıyla hünerlerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:49
Diyarbakır'da Masal Diyarı Çocuk Festivali Coşkusu

Diyarbakır'da Masal Diyarı Çocuk Festivali Başladı

Diyarbakır'da, anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarıyla sanatseverlerle buluştuğu "Masal Diyarı Çocuk Festivali" başladı. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen festival, "Masallarla büyü hayallerle uç" sloganıyla düzenleniyor.

Festival Detayları ve İlk Gün Etkinlikleri

17 anaokulundan öğrencilerin üç gün boyunca sahneleyeceği tiyatro oyunları ile hünerlerini sergileyeceği festivalin ilk günü, Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, 6 anaokulu öğrencisi tiyatro oyunları sahneledi. Neşeli Yüzler Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen "Nasrettin Hoca'dan Hikayeler" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi topladı.

Öğrencilerin Gelişimi İçin Önemli Bir Adım

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden yola çıkarak bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Çocukların bu etkinlikle daha sağlıklı ve etkili bir öğrenim süreci geçirmelerini hedeflediklerini belirtti. Subaşı, "Hikaye ve fıkralarla onların değer ve erdem ilişkisini kavramaları için bu tür programlar düzenliyoruz" diyerek etkinliklerin çocuklara sunduğu katkılara vurgu yaptı.

Tiyatroda Rol Alan Öğrenciler

Neşeli Yüzler Anaokulu öğretmenlerinden Gizem Deveci, öğretmen arkadaşı Esin Ersoy ile birlikte okulda tiyatro ekibi oluşturarak Nasrettin Hoca fıkraları üzerinden bir oyun hazırladıklarını aktardı. 45 gün süren yoğun çalışma ile sahneye çıkan 11 öğrencinin performansı, izleyiciler tarafından beğenildi.

Nasrettin Hoca karakterini canlandıran Asel Kaplan, rolünü ezberlediğini ve sahnede zorlanmadığını belirtti. Kaplan, "Çocukları sevdiğim için öğretmen olmak istiyorum ama tiyatrocu olmayı da düşünebilirim" şeklinde ifade etti.

Katılımcıların Yüzleri Gülüyor

Etkinlik, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla coşku dolu geçti. Festival, 30 Nisan'a kadar sürecek.

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarını sanatseverlerle...

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacağı "Masal Diyarı Çocuk Festivali" başladı.

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarını sanatseverlerle...

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacağı "Masal Diyarı Çocuk Festivali" başladı.

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