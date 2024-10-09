Diyarbakır'da Narin Güran'a Ait Kemik ve Doku Örnekleri Mezarına Konuldu

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Kemik ve Doku Örnekleri Mezarına Yerleştirildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri, yapılan incelemelerin ardından mezarına konuldu.

Narin Güran'ın Trajik Kaybı

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in ölümüne dair Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma Kapsamında Tutuklamalar

Kayıp olan Narin Güran'ın ölümüne dair soruşturma çerçevesinde, anne Yüksel ve ağabeyi Enes Güran’ın da dahil olduğu 12 kişi tutuklandı. Kemik ve kıkırdak doku örnekleri, otopsi sırasında alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

Doku Örneklerinin Mezara Yerleştirilmesi

İncelemelerin tamamlanmasının ardından, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri, Narin’in mezarı olan Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na konuldu. Bu süreç, Narin'in yaşadığı acı olayın ardından aileye bir nebze olsun teselli sağladı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu. Narin Güran'ın mezarına ziyaretler devam ediyor.