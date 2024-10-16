Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı

Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Hayata Geçti

Diyarbakır'da, Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan kütüphaneye, Merkez Bağlar ilçesinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi verildi.

Kütüphane Açılışı Törenle Gerçekleştirildi

Narin Güran Kütüphanesi'nin açılışı Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda gerçekleşti. Açılış törenine katılan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, bu anlamlı projeden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Subaşı, "Narin Güran adına yapılan kütüphane bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimiz bu kütüphaneden faydalanmaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Dernekten Destek ve Yardımlar

Köy Çocukları Okusun Derneği'nin Başkanı Sinan Özbilgi, derneğin öncelikli amacının yetim ve öksüz çocuklara destek olmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Narin Güran anısına yapılan kütüphanenin 4 bin 500 kitap kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Özbilgi, "Bu kütüphaneyi tüm üyelerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle hayata geçirdik. Çocuklar, boş zamanlarında burada kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve araştırmalar yapabilecekler," dedi.

Öğrencilere Teşekkürler

7. sınıf öğrencisi Esfa Tayfur da kütüphaneden yararlanacağını ifade ederek, emeği geçen herkese minnettar olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.