Diyarbakır'da Orman ve Tarım Alanlarındaki Yangınlar Söndürüldü

Diyarbakır'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde meydana gelen yangınlar etkili bir şekilde söndürüldü.

Yangının Çıktığı Bölgeler

Lice ilçesinin kırsal Kıyı ve Kutlu mahalleleri ile Dicle'nin kırsal Koru Mahallesi ve Hazro'nun Ülgen Mahallesi'nde yangınlar belirsiz bir nedenden ötürü başladı.

Müdahale ve Sonuçlar

Olay sonrası, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra, bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangın, yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınların toplamda yaklaşık 281 dönümlük alanı etkilediği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.