Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: İtfaiye Sürücüyü Kurtardı

Diyarbakır'da Sur ilçesi Kırklar Dağı'nda şarampole yuvarlanan otomobildeki yaralı sürücü, itfaiyenin kask kamerasına yansıyan operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:51
Kaza ve Kurtarma

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı vatandaşı kurtarmak için zorlu ve riskli arazide zamanla yarıştı. Ekipler, özel ekipmanlarla aracı güvence altına alıp titiz bir çalışma sonucunda yaralıya ulaştı.

Kurtarma Anı ve Sonrası

Kurtarma anı, görevli bir itfaiye erinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecilerin profesyonel koordinasyonu, sedye hazırlığı ve yaralıya müdahale anları dikkat çekti. Yaralı vatandaş, itfaiyenin başarılı operasyonunun ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği denetimleri yetkili birimlerce sürdürülüyor.

