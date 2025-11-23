Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: İtfaiye Sürücüyü Kurtardı

Kaza ve Kurtarma

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı vatandaşı kurtarmak için zorlu ve riskli arazide zamanla yarıştı. Ekipler, özel ekipmanlarla aracı güvence altına alıp titiz bir çalışma sonucunda yaralıya ulaştı.

Kurtarma Anı ve Sonrası

Kurtarma anı, görevli bir itfaiye erinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecilerin profesyonel koordinasyonu, sedye hazırlığı ve yaralıya müdahale anları dikkat çekti. Yaralı vatandaş, itfaiyenin başarılı operasyonunun ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği denetimleri yetkili birimlerce sürdürülüyor.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANARAK TAKLA ATTI. MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI VATANDAŞIN KURTARILMA ANI KASK KAMARASINA YANSIDI.