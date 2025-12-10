Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı
Mezopotamya Mahallesi'nde kaza
Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. 46 ADB 177 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
