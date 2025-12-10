DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Diyarbakır Mezopotamya Mahallesi'nde 46 ADB 177 plakalı otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı; 112 ekipleri müdahale edip yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:39
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Mezopotamya Mahallesi'nde kaza

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. 46 ADB 177 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ KURYE YOLA SAVRULDU. OLAYDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

DİYARBAKIR'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ KURYE YOLA SAVRULDU. OLAYDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

DİYARBAKIR'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ KURYE YOLA SAVRULDU. OLAYDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik