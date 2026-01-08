Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Yoğun Kar Yağışında Görev Başında

29 Aralık 2025'te başlayan yoğun kar yağışında Diyarbakır'da 71 kara ambulansı ve 243 personelle 15 binden fazla çağrıya yanıt verildi; sağlık hizmetleri kesintisiz sürdü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:01
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Yoğun Kar Yağışında Görev Başında

Diyarbakır'da sağlık ekipleri yoğun kar yağışında sahada

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen Diyarbakır'da sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü. Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE ve koordinasyon birimleri sahada ve merkezlerde eş zamanlı görev aldı.

Seferberlik: Araç ve personel sayıları

İl genelinde günlük 71 kara ambulansı, 3 paletli ambulans, 1 hava ambulansı ve 6 UMKE aracı aktif hizmet verdi. Sahada görev yapan 243 sağlık personeli'ne ek olarak İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde (İl SAKOM) 2'si yönetici olmak üzere 7 personel, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'nde ise 21 personel görev aldı.

Çağrı merkezinde yoğun mesai

Yoğun hava şartlarının etkili olduğu dönemde Sağlık Komuta Kontrol Merkezi tarafından 15 binden fazla çağrı yanıtlanarak acil durumlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edildi. Zorlu kış koşullarına rağmen sahada ve koordinasyon merkezlerinde görev yapan sağlık personeli özverili çalıştı.

Yetkililerin değerlendirmesi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personelle bir araya geldi; toplantıda kış şartlarında artan iş yükü, koordinasyon süreçleri, sahada ve çağrı merkezinde yaşanan sorunlar ile personelin talepleri dinlendi.

Asiltürk, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine zamanında erişimi için sahada ve merkezde büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği son derece kıymetlidir. Gösterdikleri fedakârlık ve yoğun gayret için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Asiltürk, sahadan gelen geri bildirimlerin hizmet kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kış şartlarında da acil sağlık hizmetlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli değerlendirme ve planlamaların devam edeceğini ifade etti.

