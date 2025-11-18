Diyarbakır'da Taksici 230 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Diyarbakır'da taksici Barış Öz, 15 Kasım'da araçta unutulan 230 bin lirayı sosyal medya duyurusu sayesinde sahibine teslim etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:55
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, 29 yaşındaki taksi şoförü Barış Öz bir müşterisini bıraktıktan sonra aracında 230 bin lira buldu. Müşteri, yolculuk sırasında yanında getirdiği poşeti almayı unutmuştu.

Öz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, müşterinin M.K. olduğunu ve kendisini 75 bölgesinde bir kafeye bıraktığını belirtti. Aracında poşet olduğunu fark ettiğinde içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüğünü söyledi.

Taksicinin Kararı ve İletişim Süreci

Parayı saydığında desteler halinde 10 bin liralık 23 deste olduğunu tespit eden Öz, babasından duyduğu öğüdü hatırlayarak hareket etti. Babasının nasihatini, 'Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın' sözlerini paylaştı. Paranın miktarını belirtmeden önce taksicilerin WhatsApp grupları ve sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Duyurunun ardından sahibinden mesaj geldi. Müşteri, yolculuk sırasında taksi şoförünün kendisine söylediği Instagram hesabını hatırlayarak paylaşımı gördüğünü bildirdi. Miktarının 230 bin lira olduğunu söyleyen müşteri anlık fotoğraf gönderince Öz kişinin kimliğini doğruladı ve parasını teslim etmek üzere hareket etti.

Teslimat ve Tepkiler

Öz, yolcusunu bırakır bırakmaz gittiği kafede parayı sahibine teslim etti. Sahibinin büyük bir sevinç yaşadığı ve ödül teklifinde bulunduğu ancak Öz'ün bunu kabul etmediğini aktardı. Öz, 'Ödül için yapmadım, Allah rızası için yaptı. Kimsenin hakkına girmek istemedik' ifadelerini kullandı.

Taksici ayrıca, plaka bilgisine sahip olmadığını, müşterinin sadece Instagram sayfasını söyleyerek iletişime geçtiğini ve müşterinin ailesel sıkıntıları nedeniyle yüzünün paylaşılmamasını istediğini belirtti. Teslim sırasında birkaç fotoğraf çekildi ancak müşteri röportaj vermek istemedi.

Barış Öz olayın ardından, 'Kuldan korkmuyoruz, kul hakkından korkuyoruz. Rahmetli babamın sözü daima aklımdadır' diyerek duyduğu memnuniyeti ve vicdani sorumluluğunu vurguladı.

