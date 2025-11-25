Diyarbakır'da tehlikeli görüntü: Bisikletli çocuklar sepetli motora tutundu
Olay yeri: Yenişehir, Ofis semti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde, iki bisikletli çocuğun sepetli motosiklete tutunarak cadde ortasında ilerlemesi güvenlik endişesi yarattı.
Çocuklar, canlarını hiçe sayarcasına sepetli motosiklete tutunup hızlanan trafikte ilerledi. Motorun aniden yavaşlaması üzerine, bisikletli çocuklardan biri dengesini kaybederek yola düştü.
Düşme anında çocuk, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı izleyenler ve çevredeki sürücüler panik yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Videoyu fark eden çocuklar, çekimi yapan yolcuya tepki gösterdi. Görüntüler, hem tehlikenin boyutunu hem de yaya ve araç trafiğinde alınması gereken önlemlerin önemini ortaya koydu.
