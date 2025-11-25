Diyarbakır'da tehlikeli görüntü: Bisikletli çocuklar sepetli motora tutundu

Diyarbakır'da iki bisikletli çocuk sepetli motora tutunarak ilerledi; biri düştü ve başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasında.