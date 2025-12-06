Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Ekipleri Talepleri Sahada Çözüyor

Halkla doğrudan iletişim hedefleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve şikâyetlerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla saha odaklı çalışma yürüten Yerinde Çözüm birimiyle mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştiriyor.

Saha çalışmaları ve kayıt süreçleri

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yaptığı ziyaretlerle halkın belediyeyle doğrudan temas kurmasını sağlıyor. Ekipler, Sur ilçesine bağlı Çarıklı, Yenişehir ilçesine bağlı Şılbe ve Fabrika ile Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik Mahallesinde bilgilendirme çalışması yürüttü.

Saha ekipleri işyerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlara göre çözüm süreçlerini yerinde başlattı. Hazırlanan bilgilendirme broşürleri Türkçe, Kürtçe olarak dağıtıldı, iletilen talepler kayıt altına alınarak sorunların sahada hızlı ve doğrudan çözüme kavuşturulması amaçlandı.

Ulaşım kanalları

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin 7/24 devam ettiğini hatırlatarak vatandaşların ALO 153 hattını arayarak veya telefonla belediyeye ulaşabileceklerini bildirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YERİNDE ÇÖZÜM BİRİMİ EKİPLERİ MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DOĞRUDAN SAHADA DİNLİYOR.