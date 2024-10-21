Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Başladı

Diyarbakır'da Çıkan Silahlı Kavgaya İlişkin Dava

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı sonucu yaşanan silahlı çatışmada 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanması ile ilgili dava süreci, Konya'da başladı. Bu dava, 23'ü tutuklu toplam 31 sanığın yargılandığı önemli bir süreç olarak dikkat çekiyor.

Duruşmanın Detayları

Konya Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, tarafların karşılıklı şikayette bulunmadığı belirtildi. Açıklama yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Olayın Seyri ve Sanıkların İfadeleri

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, maktullerden Serhat Taş’ın cep telefonunda, olayın bir gün öncesine dair mesajlaşmalar bulundu. Burada sanıklardan Mehmet Faris Taş, Serhat’ın kendisine, "Yarın tarlaya gireceğiz" şeklinde bir mesaj attığını, bunun kendisi için sıradan bir durum olduğunu savundu. Olay günü yaşadığı durumu ise şöyle aktardı: "Olay günü ben kimseye ateş etmedim. Olay sabahı Bismil merkeze bir araç almak için gittim. Döndüğümde ailemin ağladığını gördüm ve köyün tepe kısmındaki hareketliliği fark ederek pompalı silahımı aldım. Ancak olay mahalline girdiğimde ambulans geldi."

Sanıklardan Ömer Taş ise olay günü evinde bulunduğunu belirterek, olay yerine gitmediğini iddia etti. Ancak mahkeme başkanının "Tüfekte parmak izlerin çıkıyor, bu nasıl oluyor?" sorusuna yanıt veremedi.

Diğer tutuklu sanık Ahmet Alyamaç ise olay sırasında maktul Ömer Alyamaç'ın vurulmuş halde olduğunu gördüğünü, olayla ilgili daha önce bilgilendirilmediğini ifade etti. Duruşmada ayrıca sanık Muhammet ve Barış Alyamaç da olaya ilişkin herhangi bir bağlarının olmadığını ve olay yerine sonradan gittiklerini belirtti.

Olayın Arka Planı

Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen çatışmanın sonucunda, Halil, Orhan, Serhat, Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç hayatını kaybetmişti. Dava süreci kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, 5 sanık hakkında da uzun yıllar hapis cezası isteniyor.

Dava, sanık ve tanıkların anlatımlarıyla yarın devam edecektir.