Diyarbakır Hazro'da 102 Ton Preslenmiş Saman Yandı

Gece saatlerinde çıkan yangın söndürüldü, kalan balyalar güvenli alana taşındı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Sarıçanak köyünde merada preslenmiş vaziyette stoklanan 102 ton saman, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olay sırasında tamamen yanmamış saman balyaları vatandaşlar tarafından taşınarak güvenli alana alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

