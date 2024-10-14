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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali: Bilim, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çocuklara bilim, sanat ve eğlence dolu etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:35
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali: Bilim, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklar Eğlenceye Doyuyor

Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, çocukları bilim, sanat ve eğlence ile buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festival, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olma özelliğini taşıyor.

Hançepek Meydanı'nda Çocuk Şehri

Festival kapsamında, Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Şehri'nde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Güneş gözlemi, gökyüzü gecesi gözlemleri, planetarium gösterileri ve astronomi sunumları gibi aktivitelerin yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları ve eğitici atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Festivale iki kızıyla katılan Hülya Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada düzenlenen etkinlikler çocukların daha sosyalleşmesini sağlıyor. Birçok sosyal faaliyet ve sanatçı konserleri var. Benim bu ikinci gelişim. Diyarbakır'a katkıda bulunacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklardan Esmanur Özaydın, festivalin çok eğlenceli olduğunu belirtip, "Çocuklar burada düşünülmüş. Bütün çocukları buraya bekliyoruz," dedi.

9 yaşındaki Hatice Roza Kaya, festival alanında çocuklar için etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bilim Atölyeleri Büyük İlgi Görüyor

Bilim atölyesi sorumlularından Aycan Altın, festivalin üçüncü gününde yoğun bir ilgi olduğunu belirtti ve düzenledikleri atölyelerde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

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