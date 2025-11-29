Diyarbakır Lice'de Elektrik Hattında Patlama — Fider-6 Hani Etkilendi

Diyarbakır Lice'deki Fider-6 Hani fiderinde XLPE kablo başlığı ile ENH iletkeni arasındaki patlama, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:30
Diyarbakır Lice'de Elektrik Hattında Patlama — Fider-6 Hani Etkilendi

Diyarbakır Lice'de Elektrik Hattında Patlama — Fider-6 Hani Etkilendi

Trafo merkezindeki patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Hani ile kırsalına enerji sağlayan trafo merkezinde bulunan Fider-6 Hani adlı fiderde patlama meydana geldi.

Patlamanın XLPE kablo başlığı ile ENH iletkeni arasındaki bağlantı noktasında gerçekleştiği belirtildi. Bu bağlantı noktasında yaşanan arıza enerji akışında kesintiye neden oldu.

Dicle Elektrik ekipleri, olayın ardından hızla müdahale ederek arızayı kısa sürede onardı ve enerji dağıtımı tekrar sağlandı.

Olay anı, dün akşam saatlerinde bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde patlama anı yer aldı.

DİYARBAKIR’IN LİCE İLÇESİNDEKİ ELEKTRİK DAĞITIM HATTININ PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA...

DİYARBAKIR’IN LİCE İLÇESİNDEKİ ELEKTRİK DAĞITIM HATTININ PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
7
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?