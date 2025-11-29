Diyarbakır Lice'de Elektrik Hattında Patlama — Fider-6 Hani Etkilendi

Trafo merkezindeki patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Hani ile kırsalına enerji sağlayan trafo merkezinde bulunan Fider-6 Hani adlı fiderde patlama meydana geldi.

Patlamanın XLPE kablo başlığı ile ENH iletkeni arasındaki bağlantı noktasında gerçekleştiği belirtildi. Bu bağlantı noktasında yaşanan arıza enerji akışında kesintiye neden oldu.

Dicle Elektrik ekipleri, olayın ardından hızla müdahale ederek arızayı kısa sürede onardı ve enerji dağıtımı tekrar sağlandı.

Olay anı, dün akşam saatlerinde bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde patlama anı yer aldı.

