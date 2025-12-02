Diyarbakır Silvan'da Araç-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:22
Diyarbakır Silvan'da Araç-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Diyarbakır Silvan'da Araç-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde, plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi için hemen müdahale gerçekleştirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti.

Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE BİR ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE BİR ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?