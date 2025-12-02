Diyarbakır Silvan'da Araç-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde, plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi için hemen müdahale gerçekleştirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti.

Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

