Diyarbakır Silvan'da Sağanak: Yollar Göle Döndü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak birçok yolu göle çevirdi.
Yağışın etkileri
İlçede biriken yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda derin su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı.
Tıkanan rögarların açılmasıyla biriken sular kontrollü şekilde tahliye edildi ve ulaşımın normale dönmesi sağlandı.
Genel durum
Yağış, kentin genelinde aralıklarla etkisini sürdürdü; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
