Diyarbakır Silvan'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak, yolların göle dönmesine neden oldu; su birikintileri tıkanan rögarların açılmasıyla giderildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:07
Diyarbakır Silvan'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Diyarbakır Silvan'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak birçok yolu göle çevirdi.

Yağışın etkileri

İlçede biriken yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda derin su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı.

Tıkanan rögarların açılmasıyla biriken sular kontrollü şekilde tahliye edildi ve ulaşımın normale dönmesi sağlandı.

Genel durum

Yağış, kentin genelinde aralıklarla etkisini sürdürdü; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrabolu Jandarması'nın Duygulandıran Bayrak Hassasiyeti
2
TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı
3
Aydın Efeler'de Ticari Araç Kaldırıma Çarpıp Takla Attı — Sürücü Yaralandı
4
Hatay'da Skoda, demir boru yüklü tırla çarpıştı: 2 yaralı
5
Erdoğan, Adıyaman’da 350 Bininci Deprem Konutu Töreni Sonrası İndere'yi Ziyaret Etti
6
Honaz'da Safran Filizlendi: Yerel Tohum Merkezi'nde Yeni Fırsat
7
Adana'da cip ve panelvan çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?